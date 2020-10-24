البرلمان يصوت على الدوائر الانتخابية لـ16 محافظة ويرفع جلسته إلى الاثنين

صوت مجلس النواب، السبت، على الدوائر الانتخابية لـ16 محافظة، فيما رفعت رئاسة البرلمان الجلسة إلى الاثنين المقبل.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، إن "مجلس النواب صوت على الدوائر الانتخابية لـ 16 محافظة ويؤجل التصويت على محافظة كركوك ونينوى الى يوم الاثنين".
وأضافت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم الاثنين المقبل".
وكان مصدر برلماني افاد، في وقت سابق اليوم السبت، باستمرار جلسة مجلس النواب، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي طلب من اللجنة القانون عرض قانون الانتخابات للتصويت.
وأضافت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم الاثنين المقبل".
وكان مصدر برلماني افاد، في وقت سابق اليوم السبت، باستمرار جلسة مجلس النواب، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي طلب من اللجنة القانون عرض قانون الانتخابات للتصويت.
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