البرلمان يصوت على الدوائر الانتخابية لـ16 محافظة ويرفع جلسته إلى الاثنين

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، إن "مجلس النواب صوت على الدوائر الانتخابية لـ 16 محافظة ويؤجل التصويت على محافظة كركوك ونينوى الى يوم الاثنين".

وأضافت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم الاثنين المقبل".



وكان مصدر برلماني افاد، في وقت سابق اليوم السبت، باستمرار جلسة مجلس النواب، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي طلب من اللجنة القانون عرض قانون الانتخابات للتصويت.