ماذا قالت الأمم المتحدة عن اتفاق السودان وإسرائيل؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الجمعة، أن اتفاق السودان وإسرائيل على توقيع معاهدة سلام يعزز فرص الازدهار في المنطقة.



وقال جوتيريس خلال تصريحات صحفية، السبت، إن الأمم المتحدة تأمل أن يعزز إعلان اتفاق السلام بين إسرائيل والسودان التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية، ويوفر فرصًا جديدة لتعزيز السلام والازدهار الاقتصادي في منطقة القرن الأفريقي والشرق الأوسط.

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وكان وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين أكد أن الحكومة الانتقالية وافقت على إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، لكن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الجهات التشريعية.

وقال قمر الدين، في أول تعليق رسمي للحكومة السودانية عقب البيان الثلاثي، إن المصادقة على الاتفاق حتى يدخل حيز التنفيذ تظل من اختصاص المؤسسات التشريعية في السودان.

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق إسرائيل والسودان على توقيع اتفاق سلام، مشيرا إلى أنه خلال أشهر قليلة سينضم الجميع لاتفاقات السلام مع إسرائيل.