الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - أ ش أ
رحبت دولة الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار الدائم، ووقف العمليات العسكرية في جميع الأراضي الليبية.
وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم /السبت/ - تأكيدها على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.
واعتبرت الإمارات، هذا القرار "خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في بناء مستقبل يلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار، بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين، وإعلان القاهرة".
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