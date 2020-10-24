فرنسا تدخل نادي المليون إصابة بكورونا

سجلت فرنسا رقمًا قياسيًا جديدًا بأعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ أكثر من 40 ألفا بالإضافة إلى 165 حالة وفاة جديدة.

وإزاء تدهور الأوضاع الصحية قررت الحكومة الفرنسية توسيع إجراءات حظر التجول على مناطق جديدة لتشمل 46 مليون نسمة في البلاد.

وأفادت هيئة الصحة العامة الفرنسية الجمعة بأن البلاد تجاوزت عتبة مليون إصابة بكوفيد-19 الجمعة منذ بدء تفشي الوباء، ويواصل الوضع التدهور مع تسجيل البلاد أكثر من 40

ألف إصابة جديدة في 24 ساعة.

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وفي المجموع، تم تسجيل 42032 إصابة جديدة بكوفيد-19 الجمعة، بزيادة 410 إصابات عن اليوم السابق، وهو رقم قياسي جديد منذ تعميم الاختبارات على نطاق واسع، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا إلى 1,041,075 وفقا للأرقام التي نشرتها الوكالة الصحية. ويخضع 2239 مريضا للعناية الصحية المركزة، في أعلى عدد منذ مايو.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن مساء الأربعاء 14 أكتوبر فرض حظر التجول الليلي، في باريس وثمان من المدن الكبرى. وتتطلع الحكومة إلى إقرار قيود على التنقلات، والتجمعات أو على فتح مرافق ومنشآت حتى الأول من أبريل 2021 على الأقل، ستشمل كامل الأراضي الوطنية أو جزءا منها وفقا للوضع الوبائي القائم.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.