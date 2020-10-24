إيران تسجل 5814 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، اليوم السبت، تسجيل 5814 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 562 ألفا و705 إصابات

مؤكدة.



وقالت لاري - في تصريح صحفي لها أوردته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية - إنه تم تسجيل 335 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد-19

ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 32320 حالة وفاة.



وأشارت إلى أنه تم إجراء 4 ملايين و689 ألفا و118 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد، مضيفة أنه تم تسجيل 450 ألفا و891 حالة تماثل للشفاء من فيروس كورونا حتى الآن.