إيران تسجل 5814 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، اليوم السبت، تسجيل 5814 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 562 ألفا و705 إصاباتمؤكدة.
ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 32320 حالة وفاة.
وقالت لاري - في تصريح صحفي لها أوردته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية - إنه تم تسجيل 335 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد-19
وأشارت إلى أنه تم إجراء 4 ملايين و689 ألفا و118 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد، مضيفة أنه تم تسجيل 450 ألفا و891 حالة تماثل للشفاء من فيروس كورونا حتى الآن.
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