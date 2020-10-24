ليبيا تسجل 990 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ، اليوم السبت، 990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في ليبيا إلى 54 ألفاو374 حالة.
منها، فيما شملت العينات الإيجابية 578 حالة جديدة و412 حالة مخالطة.
وأوضح المركز - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الليبية - أنه تم تحليل 1910 عينات جديدة ثبت سلبية 920
مشيراً إلى تسجيل 16 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 790 حالة ، في حين تماثلت 346 حالة للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 29 ألفا و965 حالة.
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