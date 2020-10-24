ليبيا تسجل 990 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ، اليوم السبت، 990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في ليبيا إلى 54 ألفا

و374 حالة.



وأوضح المركز - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الليبية - أنه تم تحليل 1910 عينات جديدة ثبت سلبية 920

منها، فيما شملت العينات الإيجابية 578 حالة جديدة و412 حالة مخالطة.

مشيراً إلى تسجيل 16 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 790 حالة ، في حين تماثلت 346 حالة للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 29 ألفا و965 حالة.

