الجزائر..الرئيس يدخل الحجر الصحي بعد إصابة عدد من كبار الموظفين بكورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ 9 دقائق

دخل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحجر الصحي لمدة 5 أيام بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على عدد من كبار الموظفين بالرئاسة ، حسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية، السبت .

وتجري اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة تبون عبر التواصل المرئي عن بُعد تجنبا لتفشي عدوى الفيروس.

ونصح الطاقم الطبي للرئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمباشرة حجر صحي طوعي ابتداء من اليوم السبت

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يأتي هذا بعدما تبين أن العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا

وكانت كاتبة الدولة في الحكومة الجزائرية سليمة سواكري أوّل عضو في الحكومة يصاب بالوباء منذ بداية انتشاره في مارس.

وبعد الانخفاض البطيء في عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة، شهدت الجزائر التي حافظت على حدودها مغلقة، تصاعدا في انتشار الفيروس منذ أسبوع.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ما يقرب من 55 ألف حالة في الجزائر التي تعد 44 مليون نسمة، منذ تسجيل أول حالة في 25 فبراير، مع وفاة 1875 شخصا وشفاء 38300 حالة.