مواقف رسمية عربية من تصريحات ماكرون عن الإسلام ودعوات لمقاطعة منتجات بلاده

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2020 3:15 مساءً

أثار كلام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون غضبا عربيا وشعبيا عندما صرح في حفل تأبين المعلم صامويل باتي، الذي قتل في العاصمة باريس قبل أيام، إن بلاده ”ستحمل راية العلمانية عاليا، ولن تتخلى عن الكاريكاتير (الرسوم المسيئة)، ولو تقهقر البعض“.

وقالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان الجمعة، إنها ”تابعت استمرار نشر الرسوم المسيئة، مبدية استغرابها من الخطاب السياسي الرسمي الصادر عن بعض المسؤولين الفرنسيين، الذي يسيء للعلاقات الفرنسية الإسلامية، ويغذي مشاعر الكراهية من أجل مكاسب سياسية حزبية“.

وبدورها قالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صدر عنها، إن ”بيان منظمة التعاون الإسلامي وما جاء به من مضامين شاملة رافضة لتلك الإساءات والممارسات، يعبر عن الأمة الإسلامية جمعاء“.

وتابعت الوزارة: ”كما نحذر من الاستمرار في دعم هذه الإساءات، والسياسات التمييزية، التي تربط الإسلام بالإرهاب؛ لما تمثله من تزييف للواقع وتطاول على تعاليم شريعتنا السمحاء الرافضة للإرهاب، فضلا عما تمثله من إساءة لمشاعر المسلمين حول العالم“.

Advertisements

ومن جهتها أدانت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلّم، تحت ذريعة حرية التعبير، مؤكدة تأييدها للبيان الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي في هذا الصدد.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، أن المملكة أبدت ”استياءها البالغ من هذه الممارسات التي تمثل إيذاء لمشاعر ما يقارب من 2 مليار مسلم، وتشكل استهدافا واضحا للرموز والمعتقدات والمقدسات الدينية، وخرقا فاضحا لمبادئ احترام الآخر ومعتقداته“.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي نايف فلاح مبارك الحجرف، إن ”تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غير المسؤولة عن الإسلام والمسلمين تزيد من نشر ثقافة الكراهية بين الشعوب، ولا تخدم العلاقات القوية بين الشعوب الإسلامية وشعب فرنسا الصديق“.

وأضاف: ”في الوقت الذي يجب أن تنصب الجهود نحو تعزيز الثقافة والتسامح والحوار بين الثقافات والأديان، تخرج مثل هذه التصريحات المرفوضة والدعوة للاستمرار في نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم“.

وانتشرت البارحة على منصات التواصل الاجتماعي دعوات واسعة لمقاطعة البضائع الفرنسية في الكويت والمغرب، ومصر، حيث اعتبر بعض منظمي الحملات أن المقاطعة الاقتصادية أضعف رد يمكن أن تقابل به التصريحات المسيئة.