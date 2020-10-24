رصد عش لدبابير “قاتلة” عملاقة للمرة الأولى في الولايات المتحدة.. الأكبر في العالم

رصد للمرة الأولى على الأراضي الأميركية، بعد أشهر من البحث، عش لدبابير آسيوية عملاقة يعتبرها الخبراء الأكبر في العالم ويسميها البعض “الدبابير القاتلة”.

وأوضحت وزارة الزراعة في ولاية واشنطن أن العش رصد الخميس في ملكية خاصة في بلين، قرب الحدود مع كندا، وهي إحدى مدن الولاية الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الخبراء سيحاولون اعتبارا من اليوم السبت، القضاء على الوكر تفاديا لانتشار الدبابير الغازية التي يبلغ طول الواحد منها نحو خمسة سنتيمترات.

وشرحت الوزارة أن “موقع العش حدد بفضل التقاط نموذجين حيين من الدبابير الآسيوية العملاقة في 21 أكتوبر الجاري، باستخدام أفخاخ من نوع جديد نشرت في المنطقة”.

كذلك أمكن صباح الخميس العثور على دبورين آخرين حيين أيضا، بعدما زود فريق الوزارة الدبورين اللذين تم أسرهما سابقا جهازي إرسال، بغية التمكن من تعقبهما للاستدلال إلى العش.