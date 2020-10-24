طنجة.. توقيف 3 أشخاص لارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تهريب وترويج المخدرات

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و36 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمنطقة “كزناية” بمدينة طنجة، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخلها عن حجز 2272 قرص مخدر من بينها 292 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” و1980 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، علاوة على ثلاث أسلحة بيضاء وأربعة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية مكنت من توقيف شريكهما الثالث بداخل سيارة خفيفة بنفس المنطقة، فيما أظهرت عملية تنقيط المعنيين بالأمر في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطه في قضيتين تتعلقان بترويج المخدرات والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.