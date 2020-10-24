شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري في «حجر طوعي» بعد ظهور أعراض كورونا على مساعديه والان نبدء بالتفاصيل

قالت الرئاسة الجزائرية إن الجهاز الطبي الرئاسي نصح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمباشرة حجر صحي طوعي لمدة خمسة أيام بداية من اليوم السبت. وأوضحت الرئاسة الجزائرية ، في بيان مقتضب نشرته بصفحتها على موقع "فيسبوك"، أن هذا القرار جاء بعدما " تبين أن العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا".

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