شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تراجع جديد في إصابات كورونا بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 395 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 344.552 حالة.

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 5.281 حالة.

وأكدت أنه تم تسجيل 417 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في المملكة 330.995 حالة.