بالصور.. إجراءات احترازية بمدارس جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:
طبقت الإجراءات الاحترازية على وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، محمد عقل، خلال جولة تفقدية بمدرسة الشهيد سيد زكريا الابتدائية، بإدارة رأس سدر التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية بها.
وجرى قياس درجة الحرارة لوكيل الوزارة، ومحمد عيد مدير إدارة رأس سدر التعليمية.
وتفقد وكيل الوزارة فصول الصف الرابع الابتدائي، وناقش التلاميذ حول موضوع الدرس، وأهمية متابعة القنوات التعليمية التي تقدم مادة تعليمية وتربوية متميزة، وآلية تنفيذ مجموعات التقوية داخل المدرسة
وأكد وكيل الوزارة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدرسة، والتوعية بأهمية تجنب التكدس أو التلامس، واستخدام الماء والصابون لتطهير الأيدي باستمرار.
وزار المحافظ قاعة تدريب المدرسة التابعة لإدارة التدريب، الخاصة بعقد التدريبات وتنفيذ ورش العمل.
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