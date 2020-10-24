قطع جولته على اللجان.. محافظ قنا يرافق مواطن إلى مستشفى قنا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

رافق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مواطنًا يشتكي من آلام بالأذن الوسطى، إلى مستشفى قنا العام، لتوقيع الكشف الطبي عليه.

واستوقف المواطن أحمد محمد علي، محافظ قنا خلال متابعة سير العملية الانتخابية، واشتكى من عدم تواجد دكتور أنف وأذن وحنجرة بوحدته الصحية، فقطع المحافظ جولته واصطحب المواطن إلى مستشفى قنا العام.

وكلف "الداودي" وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى قنا العام، بتوقيع الكشف على المواطن من قِبل الدكتور المختص وعمل كل الفحوصات اللازمة له، مشددًا على ضرورة توفير الخدمات الطبية للمواطنين.