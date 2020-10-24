ليبيا : "إتفاق دائم لوقف إطلاق النار"

وقّع طرفا النزاع في ليبيا على "اتفاق دائم لوقف إطلاق النار" اليوم، الجمعة 23 أكتوبر 2020، بعد محادثات إستمرت خمسة أيام في الأمم المتحدة.

ومن شأن هذا الإتفاق أن يوفر بصيص أمل لسكان ليبيا الذين أرهقتهم سنوات من المعارك والانقسامات.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها في فايسبوك "تتوج محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف اليوم بإنجاز تاريخي حيت توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا. ويمثل هذا الإنجاز نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

وتشهد ليبيا صراعا على السلطة بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس من جهة، وسلطة في شرق البلاد يجسّدها المشير خليفة حفتر المدعوم من جزء من البرلمان المنتخب ورئيسه عقيلة صالح. ويتلقى الطرفان دعما من دول مختلفة.

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وكثّف طرفا النزاع مفاوضاتهما في الأسابيع الأخيرة في مسعى لتهيئة الظروف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأسفر النزاع عن مقتل المئات وأجبر عشرات الآلاف على النزوح.

(أ ف ب)