إدارة ترامب تخطط لفرض عقوبات جديدة على إيران

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 01:14 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2020 11:59 صباحًا

العقوبات الأمريكية أضعفت من قدرة إيران على تمويل الإرهاب

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران .

وأكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” Wall Street Journal، السبت، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تخطط لفرض عقوبات جديدة على إيران قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة والمقررة في 3 نوفمبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن العقوبات الأميركية المحتملة على إيران تهدف لتعزيز الضغط الأقصى الذي تمارسه واشنطن على طهران.

واعتبرت “وول ستريت جورنال” أن “تعزيز العقوبات على إيران يمنع أي محاولات مستقبلية لجعلها غير فعالة”.

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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الإيرانيين المستهدفين بالعقوبات الجديدة المحتملة قد صدرت بحقهم سابقاً عقوبات.

كما قال مسؤول أميركي للصحيفة إن هذه العقوبات الجديدة “ستجبر جهات دولية على إعادة النظر في علاقتها مع إيران”.

وبحسب الصحيفة، العقوبات الجديدة ستستهدف بعض القطاعات التي تعتقد واشنطن بأن طهران تستغلها لتمويل أنشطة إرهابية، وتشمل صناعات البتروكيماويات والمعادن، وبالأخص قطاع الطاقة.

وفرضت واشنطن سلسلة العقوبات على طهران في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي عام 2015 الذي أبرمته إيران مع ست قوى عالمية كبرى.

كما أكد المبعوث الأميركي الخاص بالملفين الإيراني والفنزويلي إليوت أبرامز على بقاء استراتيجية الضغط هذه حتى تغيير السلوك الإيراني، “أياً كان الرئيس الأميركي المقبل”.