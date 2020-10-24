وجدة.. توقيف شخص للاشتباه في تورطه في الضرب والجرح المفضي إلى الموت

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، مساء أمس الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت والسرقة.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الشرطة القضائية كانت قد باشرت، صباح يوم الأربعاء المنصرم، إجراءات معاينة جثة سيدة تحمل آثارا للعنف بواسطة السلاح الأبيض داخل منزلها بمدينة وجدة، وذلك قبل أن تقود الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.
وأوضح البلاغ أن عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه فيه على هاتف محمول يشتبه في كونه يخص الضحية، والتي تبين أنه كان على معرفة سابقة بها.
وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
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