الجديدة.. شرطي يستعمل سلاحه الوظيفي لتوقيف شقيقين رفضا الامتثال لعناصر الأمن

أقدم موظف شرطة يعمل بفرقة الشرطة السياحية بالأمن الإقليمي بمدينة الجديدة، على استعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، مساء أمس الجمعة، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شقيقين يبلغان من العمر 28 و29 سنة، من ذوي السوابق القضائية، واللذين رفضا الامتثاللعناصر الشرطة وعرضا أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم لاعتداء جدي وخطير.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن دورية للشرطة كانت قد انتقلت لحي القلعة بمدينة الجديدة من أجل توقيف المشتبه فيهما، اللذين كانا في حالة اندفاع وتخدير متقدمة وألحقا خسائر مادية بسيارة مستوقفة بالشارع العام.

كما أبديا الموقوفين، مقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض في مواجهة عناصر الدورية الأمنية، وهو ما اضطر مقدم شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء مكنت من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف المعنيين بالأمر وحجز السلاحين الأبيضين.

وأضاف البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.