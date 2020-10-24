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تحطم مقاتلة أمريكية ومقتل قائديها في ولاية ألاباما

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قالت البحرية الأمريكية إن طيارين لقيا حتفهما إثر تحطم طائرة تابعة للبحرية في ولاية ألاباما يوم الجمعة. وقال المتحدث باسم البحرية زاك هاريل إن الطائرة وهي طائرة تدريب من طراز "تي- 6 بي تيكسان" سقطت بمدينة فولي مما أسفر عن مقتل قائديها، مضيفا أن هناك تحقيق يجري في الحادث.

وكان مكتب قائد شرطة مقاطعة بالدوين كتب في وقت سابق على موقع تويتر إن الطائرة تحطمت بالقرب من مدرسة وأن النيران اشتعلت في أحد المنازل.

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