شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التصويت بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب المصري والان نبدء بالتفاصيل
ويتنافس في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 1879 مرشحًا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و 4 قوائم بالدائرتين المخصصتين لنظام القائمة.
وتجرى انتخابات المرحلة الأولى في ١٤ محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح".
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