بالصور.. لجان انتخابات النواب تستقبل الناخبين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

تصوير- حازم جودة:

انتظمت عملية التصويت في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بـ 363 مقرًا انتخابيًا، يضم 1160 لجنة فرعية، موزعة على 6 دوائر بالإسكندرية.

ورصدت عدسة "الخليج 365" توافد الناخبين ممن لهم حق التصويت والبالغ عددهم 4 ملايين و67 ألف و 901 ناخب على مراكز الاقتراع، بدءًا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت.

ويتنافس 215 مرشحًا في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 16 مقعدًا فرديًا بـ 6 دوائر بالنظام الفردي، إلى جانب قائمتين عن قطاع غرب الدلتا وهما "الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر".