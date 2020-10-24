محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:
تصوير- حازم جودة:
انتظمت عملية التصويت في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بـ 363 مقرًا انتخابيًا، يضم 1160 لجنة فرعية، موزعة على 6 دوائر بالإسكندرية.
ورصدت عدسة "الخليج 365" توافد الناخبين ممن لهم حق التصويت والبالغ عددهم 4 ملايين و67 ألف و 901 ناخب على مراكز الاقتراع، بدءًا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت.
ويتنافس 215 مرشحًا في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 16 مقعدًا فرديًا بـ 6 دوائر بالنظام الفردي، إلى جانب قائمتين عن قطاع غرب الدلتا وهما "الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. لجان انتخابات النواب تستقبل الناخبين بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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