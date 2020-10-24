رئيس المخابرات الصومالية السابق يتهم قطر بالعلاقة مع حركة الشباب

السبت 24 أكتوبر 2020

سئل عبد الله محمد علي “سنبلوشي” رئيس وكالة المخابرات والأمن القومي الصومالية السابق في مقابلة مع قناة العربية عن دور قطر في تحرير العاملة الإغاثية الإيطالية سيلفيا رومانو من حركة الشباب.



وأشار إلى أنه لا يعرف الدور القطري الحقيقي في الإفراج عن رومانو لكنه أوضح أن الجميع يعلم علاقة قطر مع حركة الشباب وتاريخها في تسهيل وتنظيم المحادثات مع الحركة فيما يتعلق بدفع الفدى المالية إليها مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لديها.

وأوضح سنبلوشي أن قطر تتمتع بالنفوذ داخل حركة الشباب وأنها تقدم الدعم لها عبر طرق كثيرة بما فيها وسطاء صوماليون أو رجال أعمال أو وكلاء يعملون في المنظمات القطرية وأحيانا يتم ذلك عبر طرق غير رسمية.

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وذكر أن حصول مقاتلي الشباب على الفدى المالية عنصر أساسي في زيادة عملياتهم العسكرية والاستخباراتية في الصومال ودول أخرى من بينها كينيا وأوغندا وأضاف أن ذلك قد يمكنها من توسيع عملياتها وتنفيذ هجمات في مناطق بعيدة مثل المملكة المتحدة.

وأضاف أن دفع الفدى قد تكون مجرد حجة في المشاركة في تمويل الأنشطة الإرهابية في الوقت الذي بات فيه العالم يراقب عن كثب تلك التحركات ونقل الأموال غير المشروعة التي تصل إلى بعض المجموعات المتطرفة مثل حركة الشباب.

وأكد أن حصول حركة الشباب على الأموال سوف يزيد من قدراتها على تجنيد المزيد من المقاتلين وتدريبهم وشراء أعداد متزايدة من الأسلحة وشن مزيد من هجمات مميتة داخل الصومال وخارجه مثل الولايات المتحدة الأمريكية.