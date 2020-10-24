بعد فوز حزبه بالانتخابات.. رئيس بوليفيا المستقيل يغادر الأرجنتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وكالة الأنباء الأرجنتينية، السبت، أن الرئيس البوليفى السابق إيفو موراليس غادر الأرجنتين على متن طائرة متجهة إلى فنزويلا.

ذكرت وكالة الأنباء الأرجنتينية، السبت، أن الرئيس البوليفى السابق إيفو موراليس غادر الأرجنتين على متن طائرة متجهة إلى فنزويلا.

وقالت وكالة الأنباء إن موراليس الذي يعيش في الأرجنتين منذ استقالته وسط احتجاجات في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي غادر على متن طائرة رسمية تابعة للحكومة الفنزويلية بعد ظهر الجمعة متوجها إلى كاراكاس، بعد فوز حزبه الاشتراكي بالانتخابات.



ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الأرجنتينية ولم يرد ممثلو موراليس على طلبات للتعليق.

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وقال الرئيس البوليفي الجديد، لويس آرسي خلال مؤتمره الصحفي برفقة نائب الرئيس ديفيد شوكيوانكا إن بوليفيا "عادت إلى الديمقراطية"، مضيفا: "سنعمل من أجل جميع البوليفيين وسنشكل حكومة وحدة وطنية"، ورحبت رئيسة البلاد بالوكالة جانين آنييز بفوزه، قائلة على تويتر: "ليس لدينا بعد تعداد رسمي لكن بحسب المعطيات التي بحوزتنا، لقد فاز آرسي شوكيوانكا بالانتخابات".

وعينت جانين آنييز رئيسة مؤقتة لإدارة البلاد وواصلت الهيئات عملها، في وقت كانت بوليفيا تواجه تفشي فيروس كورونا المستجدّ الذي أودى بحياة ثمانية آلاف شخص.

وبوليفيا هي إحدى الدول الأشد فقرا في أمريكا الجنوبية، رغم مواردها الطبيعية الهائلة خصوصا الغاز والليثيوم والحديد والنحاس. وتضمّ البلاد أكبر نسبة من الأمريكيين الأصليين في القارة.

وأدى تأميم المحروقات عام 2006 إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي من 9,5 إلى 40,8 مليار دولار وخفّض نسبة الفقر من 60 إلى 37%، وفق البيانات الرسمية.