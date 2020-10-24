شكرا لقرائتكم خبر عن 12 اختصاصا للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، مهام واختصاصات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، فنص على أنها تهدف إلي ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها وتأكيد الثقة فى جودة مخرجات الخدمات الصحية بمصر على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وفقا لمعايير محددة للجودة والاعتماد، وتنظيم القطاع الصحى بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته والعمل على توازن حقوق المتعاملين فيه. ووفقا للقانون لهيئة الاعتماد والرقابة فى سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك، ولها علي الأخص ما يأتي: 1- الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين بقطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية وفقا لأحكام هذا القانون. 2- وضع معايير الجودة للخدمات الصحية واعتماد تطبيقها علي منشآت تقديم الرعاية الطبية. 3- الاعتماد والتسجيل للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة المشار إليها بالبند السابق للعمل بالنظام، وتكون مدة الاعتماد والتسجيل أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بذات الشروط. 4- إجراء التفتيش الدورى على المنشآت المعتمدة والمسجلة للعمل فى هذا النظام. 5- إيقاف أو إلغاء الاعتماد والتسجيل حال مخالفة المنشأة الطبية لأى من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل. 6- الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية وفقا للتخصصات والمستويات المختلفة للعمل بالنظام، وإجراء التفتيش الدورى عليهم بالجهات المعتمدة والمسجلة للعمل فى هذا النظام. Advertisements 7- إلغاء أو إيقاف الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية للعمل بالنظام حال مخالفة أى من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل. 8- توفير الوسائل وإصدار القواعد والنظم التي تضمن كفاءة النظام وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه. 9- التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة الطبية فى الخارج والجمعيات والمنظمات الدولية التى تجمعها أو تنظم عملها. 10- التنسيق مع المنشآت الطبية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء وفقا للمعايير الدولية. 11- دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية للقيام بالتقييم الذاتي. 12- إعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات بالمنشآت الطبية. ويجوز لهيئة الاعتماد والرقابة القيام بأعمال التقييم والاعتماد للمنشآت الصحية العربية والأجنبية العاملة خارج جمهورية مصر العربية بناء علي طلب هذه المنشآت.

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