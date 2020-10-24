شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف جنيه غرامة لمن ينتفع دون وجه حق بخدمات الاتصالات أو قنوات البث المسموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، المُعروف إعلاميا بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية" بحسم جرائم الانتفاع بدون وجه حق بأى من خدمات الاتصالات والمعلومات وتقنياتها.

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ووفقا للمادة (13) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئى.

ويعمل القانون على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.