وزير الخارجية الليبي: اتفاق وقف إطلاق النار ملزم رغم رفض أنقرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور عبدالهادي الحويج وزير الخارجية الليبي، السبت، أن اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد بين 5+5 سيكون ملزمًا

أكد الدكتور عبدالهادي الحويج وزير الخارجية الليبي، السبت، أن اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد بين 5+5 سيكون ملزمًا ومنفذًا رغم تلميحات العدوان التركي برفضهم لبنوده.

وقال الحويج في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن اتفاقية التعاون البحري والأمني التي وقعها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باطلة ولا سند قانوني لها وأن مجلس النواب القادم والحكومة المنبثقة عنه هما المعنيان بمناقشة أي اتفاق سيادي يخص الدولة الليبية ومصير الأجيال القادمة.

ولفت وزير الخارجية الليبي إلى أن الليبيين هم المعنيون باستقرار بلادهم والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها المواطن جراء الانقسام السياسي وفوضى السلاح والخارجين عن القانون خير دليل.

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واختتم الحويج مرحبا بالاتفاق داعيًا الأطراف الاقتصادية والسياسية بتحمل المسؤولية من أجل بناء الثقة لدولة واحدة بدون مليشيات.

جاء ذلك ردا على تصريحات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الاتفاق العسكري الذي وقعته الأطراف الليبية بجنيف أمس الجمعة.



وكان أردوغان قد أعرب عن تشاؤمه إزاء اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الأطراف الليبية؛ وقال: "اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ليس اتفاقا على أعلى مستوى والأيام ستظهر مدى صموده".

وحظي إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا الذي تم التوصل إليه في جنيف، بترحيب عربي ودولي واسع، مؤكدين أنه "خطوة جادة نحو السلام"، وداعين جميع الأطراف إلى الالتزام به.