أول اتصال بين سفيري إسرائيل والسودان بالأمم المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة جلعاد أردان، مساء الجمعة، أول اتصال هاتفي مع نظيره السوداني عمر صديق واتفقا على اللقاء قريبا.

وقال أردان في تغريدة على تويتر "نحن نعيش حقبة تاريخية، لقد تحدثت للتو للمرة الأولى مع نظيري السوداني السفير عمر محمد أحمد صديق، حيث ناقشنا فرص التعاون في الأمم المتحدة في مجالات الزراعة والسياحة وغيرها".



وأشار السفير الإسرائيلي إلى أن "السلام مع السودان هو ثالث اتفاق خلال أكثر من شهر بقليل!".

وقال أردان: "يوم الإثنين، سأطلع الأمم المتحدة على أهمية هذه الاتفاقيات التاريخية وأظهر من هو التهديد الحقيقي للسلام والاستقرار في المنطقة".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الجمعة، اتفاق إسرائيل والسودان على توقيع اتفاق سلام، مشيرا إلى أنه خلال أشهر قليلة سينضم الجميع لاتفاقات السلام مع إسرائيل.

وأصدرت الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل، بيانا مشتركا بشأن "التقدم التاريخي" للسلام في الشرق الأوسط.

وقال البيان إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم لمناقشة التقدم التاريخي للسودان وفرص تعزيز السلام في المنطقة".

وأكد على اتفاق القادة على إقامة علاقات كاملة بين السودان وإسرائيل وإنهاء حالة العداء بين بلديهما، بالإضافة إلى ذلك، اتفق القادة على بدء العلاقات الاقتصادية والتجارية، مع التركيز الأولي على الزراعة ومكافحة الإرهاب والتطرف، والاستفادة من إمكاناتهم الاقتصادية.