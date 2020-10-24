شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: 30 ألف إصابة جديدة بكورونا و571 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الجمعة إن البلاد سجلت 30026 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى جانب 571 وفاة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس. وسجلت البرازيل أكثر من 5.3 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 156471 حالة، وفق بيانات الوزارة.

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