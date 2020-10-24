شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فى شئون الجماعات الإرهابية يكشف خلافات أبواق الإخوان حول "السبوبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح عيد، الخبير فى شئون الجماعات الإرهابية، إن الخلافات التى حدثت بين الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية بين أيمن نور وسامى كمال الدين، ليست الأولى، ولكنها بدأت منذ أربع سنوات، بعدة خلافات مالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامى أحمد أبو زيد، أن هناك خلاف بين إخوان قطر وتركيا، لافتاً إلى أن خلاف حدث بين عزمى بشارة ومحمد ناصر فى قصة "آيا صوفيا"، حيث انتقد عزمى بشارة فكرة تحويل المتحف لمسجد، وانتفض الإعلام التركى يدافع عن أردوغان، وهى ما أسس لخلاف بين الإخوان في قطر من جهة والإخوان في تركيا من جهة أخرى.

وذكر الخبير فى شئون الجماعات الإرهابية، أنه "انفرط العقد"، بخروج خلافات الإخوان علنا للإعلام.