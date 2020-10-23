اعلنت مجموعة من القوى السياسية وعدد من النواب المستقلين، الجمعة، خلال اجتماع عقد في منزل قاسم الفهداوي عن تشكيل جبهة جبهة برلمانية تضم خمسة وثلاثون نائبا. ويمثل هؤلاء السياسيين جبهة الانقاذ والتنمية وكتلة الجماهير والمشروع العربي والحزب الاسلامي والكتلة العراقية المستقلة اضافة الى عدد من النواب المستقلين.

كانت هذه تفاصيل خبر الاعلان عن تشكيل تكتل سياسي جديد يضم ٣٥ نائبا 'وثائق' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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