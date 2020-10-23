الداخلية تصدر تنويها بشأن 'التكتك'

اصدرت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، الجمعة، تنويها بشأن "التكتك".
وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "لا صحة للأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام مديرية المرور العامة بأصدار اوامر بحجز الدراجات النارية (التكتك)، وانما يتم تغريم المخالفين لقواعد وقوانين المرور فقط".
ودعت الجميع الى "أخذ الاخبار من مصدرها الموثوق"، لافتة الى ان "هناك بعض الصفحات المغرضة التي تحاول ان تبث الاخبار المزيفة".
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