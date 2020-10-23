شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الهند تتجاوز 7.8 مليون والان نبدء بالتفاصيل
وتراجعت حالات الإصابة في الهند منذ ذروتها في سبتمبر، لكن الخبراء يحذرون من أن العدوى قد ترتفع مع اقتراب موسم الاحتفالات.
والهند، ثاني أكبر دول العالم سكانا، في المرتبة الثانية أيضا من حيث عدد من الإصابات بكورونا عالميا بعد الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد الإصابات بها 8.3 مليون.
وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الدولة الواقعة في جنوب آسيا ارتفع بواقع 602 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل الإجمالي إلى 117306.
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