التحالف يدمر "مفخخة" حوثية باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وكان التحالف قد أعلن الأحد 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه السعودية.

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ودأبت المليشيا الحوثية الإرهابية على استهداف المدنيين في السعودية بصواريخ أو مقذوفات أو طائرات مسيرة، والتي غالبا ما تسقطها الدفاعات السعودية.

وأكد المالكي، في تصريحات سابقة، أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين".

وخلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، اعترضت قوات التحالف ودمرت عددا من الطائرات بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقتي أبها وجازان السعوديتين.