الاتحاد الأفريقي يرحب بحل "الفرقة الخاصة" في نيجيريا ويدين العنف

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد بشدة أعمال العنف التي اندلعت خلال الاحتجاجات في لاجوس بنيجيريا، وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، مرحبا بقرار السلطات حل الفرقة الخاصة.

وناشد فكي، في بيان لمفوضية الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لرفض استخدام العنف وضرورة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وحث جميع الأطراف على الحوار من أجل تهدئة الوضع وإيجاد إصلاحات ملموسة ودائمة.

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ورحبت المفوضية بقرار الحكومة الفيدرالية حل الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة كخطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وجدد رئيس المفوضية التزام الاتحاد الأفريقي بمواصلة دعمه ومساندته لحكومة وشعب نيجيريا في اتجاه دعم الحل السلمي، ويشجع السلطات النيجيرية على إجراء تحقيق لضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف.

ودشن نشطاء في نيجيريا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للتنديد بممارسة الشرطة للعنف ثم تحولت شيئاً فشيئاً إلى حركة احتجاج ضد السلطة الحالية وسوء الإدارة.

وفي وقت سابق أعادت الرئاسة النيجيرية التأكيد على التزامها "إصلاح الشرطة" ودعت المتظاهرين من جديد إلى التزام "الهدوء".