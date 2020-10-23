الرئيس الصيني يوجه بتطوير الجيش ويحذر من الاستخفاف ببلاده

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ، الجمعة، من الاستخفاف ببلاده، مشددا على ضرورة تطوير قدرات القوات المسلحة.

وقال الرئيس بينغ، في خطاب ألقاه بقاعة الشعب الكبرى في بكين، إن بلاده لن تسمح مطلقا بتقويض سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، مضيفا أنه ينبغي عدم الاستخفاف بالشعب الصيني.

وكان الرئيس الصيني يتحدث في الذكرى السبعين لنشر جيش المتطوعين الشعبي في شبه الجزيرة الكورية لمساعدة كوريا الشمالية على مقاومة قوات الأمم المتحدة وكوريا الجنوبية بقيادة الولايات المتحدة خلال الحرب التي دارت رحاها بين 1950 و1953.





وأضاف أن أي عمل يتسم بالنزعة الأحادية والاحتكار والتنمر لن ينجح ولن يؤدي إلا إلى طريق مسدود.

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واقتبس بينغ قول ماو تسي تونغ، مؤسس جمهورية الصين الشعبية: "دعوا العالم يعرف أن شعب الصين منظم الآن وينبغي عدم الاستخفاف به".

وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات للإسراع بتحديث الدفاع والقوات المسلحة الصينية قائلا: "بدون جيش قوي لا يمكن أن يكون هناك وطن قوي".

ولم يشر شي مباشرة إلى الولايات المتحدة، التي تراجعت علاقاتها مع الصين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود وسط خلافات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وثمة خلاف بين أكبر اقتصادين في العالم على قضايا تتراوح من التنافس التجاري والتكنولوجي والأمني إلى حقوق الإنسان وفيروس كورونا.