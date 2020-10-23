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شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: ترامب "يصب الوقود على كل حريق عنصري" والان مع التفاصيل
الجمعة 23 أكتوبر 2020
في تبادل ناري للحديث حول التمييز العرقي، قال المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن مساء الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يصب الوقود على كل حريق عنصري".
قال ترامب عندما سئل عن الاحتجاجات المتعلقة بالعدالة الجنائية في الولايات المتحدة :"أنا أقل شخص عنصري في هذه الغرفة".
ورد بايدن قائلا إن ترامب من بين "أكثر الرؤساء عنصرية في التاريخ الحديث".
ثم أشار ترامب إلى تاريخ بايدن في دعم القوانين التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات السجن، خاصة بين الرجال السود.
واعترف بايدن بأنه ارتكب "خطأ" في دعم مشاريع هذه القوانين في الماضي وتعهد بإلغاء أحكام السجن لجرائم المخدرات غير العنيفة والتركيز على إعادة التأهيل.
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