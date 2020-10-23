شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إجراءات الفرز لبطاقات الاقتراع بعد انتهاء التصويت اليوم للمصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى اليوم الجمعة عملية الاقتراع لتصويت المصريين بالخارج، وتستمر السفارات والقنصليات المصرية بالخارج تلقى مظاريف التصويت البريدى للمواطنين المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب2020، حتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي للبلد محل الاعتماد ويصل عددهم لـ 140 لجنة فى مقرات البعثات الدبلوماسية في 124 دولة، بالنسبة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تشمل 14 محافظة.

وتتابع غرفة عمليات وزارة الخارجية وعلى مدار الساعة إجراءات تصويت المصريين في الخارج، حيث قامت البعثات في الخارج -وبناء على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات- بالتنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية بدولة الاعتماد لتسهيل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقي كافة الخطابات عبر البريد حتى يوم غد 23 أكتوبر 2020.

ونرصد إجراءات الفرز مع نهاية يوم التصويت:

- يقوم أعضاء اللجنة بفض محتويات كل صندوق وفض الأظرف التى بداخله.

- تقسم بطاقات الاقتراع إلى فردى وقائمة ثم يفرغ كل منها فى محضر مستقل.

- يثبت فيه عدد من أدلوا بأصواتهم والعدد الأصوات الباطلة والصحيحة .

Advertisements

- عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة بتوقيع اللجنة.

- ترسل محاضر الفرز مؤمنة وبصفة عاجلة إلى وزارة الخارجية.

- ثم تسلم إلى اللجنة المكلفة بمتابعة وتلقى نتائج تصويت المصريين فى الخارج .

- تتولى إعداد محاضر فرز مجمع لكل دولة للنظام الفرزى وأخر للقائمة .

- كذلك محضر فرز لكل دائرة.

- تحسم نتيجة تصويت المصريين بالخارج للنظام الفردى وأخر لنظام القائمة.