حدث ليلاً| 177 إصابة بكورونا وتغطية خاصة للمناظرة الأخير (ترامب وبايدن)

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

11 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 108 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98624 حالة.

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محمود محي الدين: أتوقع حدوث ركود عالمي يصل إلى الكساد بسبب كورونا

أكد محمود محي الدين ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أنه هناك تخوف عالمي من تفاقم أزمة الدين العام، لكن ويجب التركيز عليه وعلى مستوى تطور الدول قبل تطور وتفاقم الأمور وزيادة الأزمات.

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متحدث الرئاسة: مصر الأولى أفريقيًا في التجارب العلمية على فيروس كورونا

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة التنسيقية بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القارة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ناقشت سُبل دعم الدول الإفريقية للتغلب على أزمة فيروس كورونا والمضي قدمًا في جهود التكامل.

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خرافات شائعة حول فيروس كورونا.. لا تصدقها

يتداول مستخدمو المنصات الاجتماعية، عددا لا حصر له من المعلومات "الزائفة" حول فيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف من انعكاس هذه الأخبار على التزام الناس بالإجراءات الوقائية.

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مدير خط نجدة الطفل: الزواج المبكر انتهاك بغيض لحقوق الطفل

قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إننا مازلنا فى المسلسل البغيض من انتهاك حقوق الأطفال والممارسات الضارة بالأطفال مثل "زواج الأطفال" القائمة على موروثات اجتماعية خاطئة وليس لها أى أساس دينى.

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محافظ الفيوم: وصلنا لأكثر من 99 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن إجمالى المخالفات فى البناء تصل إلى 103 أل مخالفة، وتابع:"وصلنا إلى أكثر من 99 ألف طلب تصالح وانتهاء الإجراءات المتعلقة بها".

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المواجهة الثانية.. المناظرة الأخيرة بين ترامب وبايدن (تغطية خاصة)

انطلقت اليوم آخر مناظرة مقررة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه على منصب رئيس الولايات المتحدة المرشح الديمقراطي جو بايدن، في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، والتي تأتي قبل 12 يومًا من اليوم المقرر للتصويت.

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ترامب: منعت حربًا نووية مع كوريا الشمالية.. وبايدن: يطورون صواريخًا تصل لأمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه علاقات "مختلفة" مع الرئيس الكوري الشمالي كيم يونج أون، مؤكدًا أنه منع اندلاع حربًا نووية بهذه العلاقات.

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بايدن: سأجبر الصين على العمل وفق القانون الدولي وليس كما فعل ترامب

قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، إنه سيرغم الصين على العمل وفقا للقانون الدولي، وليس كما فعل منافسه الرئيس دونالد ترامب.

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بايدن: ترامب يهاجم الأقليات ويريد منع "المسلمين من التكلم".. وترامب: أنا أقل الأشخاص عنصرية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لديه علاقة جيدة مع جميع الناس، وهو أقل الأشخاص في "قاعة المناظرة" عنصرية.

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بايدن: لدي خطة طموحة للمناخ.. وترامب: يقول "شيئًا أخرقًا"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لديها الآن أقل معدل من الانبعاث الكربوني، مؤكدًا أنه "يحب المناخ".

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هيئة الدواء الأمريكية تجيز استخدام رمديسيفير علاجًا لـ"كورونا"

أجازت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، استخدام عقار رمديسيفير لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن بي سي".

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البيت الأبيض: نتيجة اختبار كورونا الخاص بترامب "سلبية"

قال كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، إن نتيجة اختبار الكشف عن فيروس كورونا الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاءت سلبية، وذلك قبيل مناظرة رئاسية مقررة في وقت لاحق.

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الجزائر تسجل 8 وفيات و266 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر أمس الخميس، عن تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 14 إصابة عن اليوم السابق، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى 55 ألفا و357.

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