- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الذمة المالية . بايدن يتهم ترامب بالتهرب الضريبي والأخير "أنت سياسي فاسد" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 23 أكتوبر 2020
الخليج 365
اتهم ترامب بايدن بأنه حصل على 3.5 مليون دولار من روسيا، مؤكدا أنه "لا يوجد من هو أكثر صرامة مني إزاء روسيا".
وقال ترامب إن فريقه القانوني يعمل حاليا على إعداد السجلات الضريبية الخاصة به، وأوضح أنه سيكشف عنها قريبا، مضيفا: "دفعت ملايين الدولارات كضرائب".
وأكد الرئيس الأميركي أنه أغلق حسابه البنكي في الصين عندما قرر الترشح للرئاسة في الانتخابات الماضية.
وفي المقابل، قال بايدن إن "أي دولة تتدخل في الانتخابات ستدفع الثمن إذا اصبحت رئيسا، سواء كانت روسيا أو الصين أو إيران".
وتساءل: "لماذا لم يتخذ ترامب قرارا بشأن ما أثير حول دفع أموال لقتل جنود أميركيين في أفغانستان؟".
ودافع بايدن عن نفسه، قائلا: "أنا لم أحصل قط على أي أموال من أي مصدر خارجي أو أي دولة، وأنا أفصحت عن سجلاتي الضريبية"، وطالب ترامب بالكشف عن سجلاته الضريبية، متهما إياه بأنه "حصل على أموال من الصين".
واستطرد: "مارست عملي كنائب رئيس كما أملاه دوري، ولم أحد عنه قيد أنملة".
كانت هذه تفاصيل خبر الذمة المالية . بايدن يتهم ترامب بالتهرب الضريبي والأخير "أنت سياسي فاسد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.