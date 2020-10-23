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إحباط هجوم إرهابي في موسكو

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نقلت وكالة تاس للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله، إن هجوما إرهابيا بعبوة ناسفة أُحبط في موسكو أمس الخميس.

وأعلن الجهاز اعتقال شخص كان يخطط لإحداث انفجار بمبنى حكومي لصالح جماعة إرهابية دولية.

وكانت وكالة إنترفاكس نقلت عن مصدر، أن الشرطة الروسية قبضت على راكبة هددت بتفجير نفسها على متن طائرة، وأضاف المصدر إنه لم يتم العثور على أى مواد متفجرة مع المرأة. وكانت الراكبة هددت فى وقت سابق بتفجير نفسها فى طائرة متوقفة بمطار دوموديدوفو فى موسكو، وقالت شركة طيران إس7 الروسية إن طائرة هبطت اضطراريا بسبب واقعة مع راكبة.

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