شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على سفير إيران لدى العراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، إنها فرضت عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية بما في ذلك قيادي بالحرس الثوري والسفير الإيراني في بغداد، في أحدث حلقة من سلسلة العقوبات الأمريكية على طهران.



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