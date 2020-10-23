شكرا لقرائتكم أنباء عن إقالة المركزي المصري رئيس التجاري الدولي لـ"مخالفات جسيمة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر البنك المركزي المصري قرارا بإقالة هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص بالسوق المحلية، على خلفية تقرير للتفتيش الميداني أسفر عن مخالفات جسيمة، وفقا لجريدة المصري اليوم.

وجاء في التقرير، عن "وجود مخالفات جسيمة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات الرقابية، والقرارات الصادرة عن البنك المركزي والأعراف والممارسات المصرفية السليمة، بالإضافة إلى الضعف الشديد لإجراءات الرقابة على منح ومتابعة الائتمان ومصداقيتها، وإهدار جميع الأسس المصرفية من أساسها".

وقال التقرير أيضا: "وجود أوجه قصور حادة في بيئة الرقابة الداخلية، ما نتجت عنه خسائر مالية ضخمة".

وفي السياق نفسه، أوقفت إدارة البورصة التداول على سهم البنك التجاري الدولي خلال جلسة نهاية الأسبوع، وذكرت في بيان أن الإيقاف بناء على قرار من هيئة الرقابة المالية، ومن المنتظر أن يتم إصدار بيان بأسباب الإيقاف.

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وقرر البنك المركزي تعيين أحد أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين رئيسًا غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وموافاته بطلب تعديل بيانات التسجيل حتى يتسنى له اتخاذ اللازم في هذا الشأن، علمًا أن مجلس إدارة البنك يتحمل المسؤولية القانونية عن تنفيذ هذا القرار.

وعلى صعيد آخر، قالت مصادر إن البنك التجاري الدولي يعقد اجتماع طارئ حاليا لبحث تداعيات إقالة هشام عزب العرب، رئيس مجلس إدارة البنك، واختيار رئيس جديد من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ليصبح رئيسًا غير تنفيذي للبنك، وفقا لأموال الغد.

وأشارت المصادر إلى أن البنك التجاري الدولي سيصدر بيانًا تفصيليا بعد قليل يُعلن فيه كافة تفاصيل أزمة إقالة رئيس مجلس الإدارة، ومن يخلفه في المنصب.

ولفتت المصادر، إلى أن هناك أنباء قوية بتعيين شريف سامي، رئيساً غير تنفيذي للبنك خلال الساعات المقبلة.