تعرف على توقعات الطقس غدا الجمعة في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، ورطب ليلًا وصباح السبت على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وحركتها شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.



وتوضح المركز في بيانه اليومي ان الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 17:01 والمد الثاني عند الساعة 08:38

والجزر الأول عند الساعة 10:22 والجزر الثاني عند الساعة 00:53.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 13:47 والمد الثاني عند الساعة 04:00 و الجزر الاول عند الساعة 08:59 والجزر الثاني عند الساعة 20:53.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 22 70 20

دبــي 35 23 65 15

الشارقة 36 19 60 15

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عجمان 35 18 70 20

أم القيوين 35 15 60 15

رأس الخيمة 36 14 65 10

الفجيرة 35 22 45 10

العين 36 22 35 10

ليوا 36 20 90 20

الرويس 34 25 75 35

السلع 34 25 80 35

دلما 37 28 80 40

طنب الكبرى 35 25 70 30

طنب الصغرى 35 25 70 30

أبو موسى 35 25 70