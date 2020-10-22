شكرا لقرائتكم خبر عن اعلام الشر .. تقرير يكشف تحريض أبواق الإخوان ضد مؤسسات الدولة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير ، أن مذيعى قنوات الإخوان يطلقون حملات مستمرة لتشويه القيادة السياسية، والدولة المصرية، ويحاولون تشويه الإنجازات والمشروعات الكبرى التي تشيدها الدولة المصرية، ويفرحون في الكوارث والأزمات والعمليات الإرهابية التي يحرضون عليها في الدولة المصرية، من أجل إثارة الفتنة والفوضى في البلاد. Advertisements وذكر التقرير ، أن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية يطلق حملات تحريضية ممنهجة لضرب اقتصاد الدولة المصرية، وإضعاف السلطة وتفكيك البنية الإدارية والتحتية، وترويج الشائعات، وتفكيك مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى دعمهم المستمر للإرهاب والجماعات المتطرفة، وتواصل قنوات الإخوان الارهابية، يواصلون تحريضهم المستمر ضد الدولة المصرية، لتنفيذ مخططاتهم الارهابية لنشر الفوضى في البلاد.

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