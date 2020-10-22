بريطانيا تُسجل 21242 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت بريطانيا اليوم الخميس، ارتفاع عدد وفيات كورونا المستجد إلى 44347 حالة بعد تسجيل 189 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأكدت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي أنها أحصت ذلك 21242 إصابة جديدة بالعدوى الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى حوالي 810 ألاف.

وكانت السلطات المحلية في (ويلز) أعلنت الاثنين الماضي

عزمها فرض حظر شامل بداية من يوم غد الجمعة وحتى التاسع من نوفمبر المقبل لوقف انتشار فيروس (كورونا).

وأكد الوزير الاول في (ويلز) مارك درايكفورد أن الحظر يشمل منع الخروج من البيت إلا للضرورة وحظر الزيارات العائلية والتجمعات داخل وخارج المنازل فضلا عن إغلاق

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المحلات التجارية باستثناء المخصصة لبيع الاغذية والمواد الاساسية.

وأوضح أنه سيتم أيضا إغلاق المدارس والجامعات ودور العبادة علاوة على الأندية الرياضية وكل الأنشطة غير الضرورية، مشددا على أهمية التزام المواطنين بهذه الإجراءات عند دخولها حيز التنفيذ.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.