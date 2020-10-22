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تعرف على توقعات الطقس غدا الجمعة في الإمارات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 22 أكتوبر 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، ورطب ليلًا وصباح السبت على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وحركتها شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

 

وتوضح المركز في بيانه اليومي ان الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 17:01 والمد الثاني عند الساعة 08:38

 

والجزر الأول عند الساعة 10:22 والجزر الثاني عند الساعة 00:53.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 13:47 والمد الثاني عند الساعة 04:00 و الجزر الاول عند الساعة 08:59 والجزر الثاني عند الساعة 20:53.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

 

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

 

أبوظبي 34 22 70 20

دبــي 35 23 65 15

 

الشارقة 36 19 60 15

عجمان 35 18 70 20

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أم القيوين 35 15 60 15

رأس الخيمة 36 14 65 10

 

الفجيرة 35 22 45 10

العين 36 22 35 10

 

ليوا 36 20 90 20

الرويس 34 25 75 35

 

السلع 34 25 80 35

دلما 37 28 80 40

 

طنب الكبرى 35 25 70 30

طنب الصغرى 35 25 70 30

أبو موسى 35 25 70 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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