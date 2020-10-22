عبوة ناسفة تقضي على أربعة 'دواعش' في صلاح الدين

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة نوع بيك اب يستقلها أربع أشخاص ينتمون إلى داعش في منطقة المكطع قرب جسر السكريات بصلاح الدين".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار أدى إلى إلى مقتلهم على الفور".

