روسيا تمنح سنودن الإقامة الدائمة على أراضيها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منحت السلطات الروسية، إدوارد سنودن، الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية والملاحق قضائياً في بلاده بتهمة تسريب تفاصيل برنامج تجسّس، الإقامة الدائمة على أراضيها.
ويعيش سنودن، الذي كشف في 2013 وجود برنامج تجسّس عالمي على الاتصالات الهاتفية والإنترنت، في المنفى بروسيا منذ أن فرّ من الولايات المتّحدة.
وقال الرجل البالغ 37 عاما، العام الماضي إنّه يود العودة إلى بلاده إذا كان سيحظى بمحاكمة عادلة.
وذكر محاميه أناتولي كوتشيرينا، الخميس، إنه تم تمديد تصريح إقامته، وهو الآن لأجل غير مسمى، وهو وضع أصبح ممكنا بفضل التغييرات الأخيرة في قانون الهجرة الروسي.
وأضاف كوتشرينا، أن الطلب تم تقديمه في أبريل/نيسان لكن العملية تأخرت بسبب جائحة كوفيد-19.
وسنودن الذي كشف أن عملاء وكالة الأمن القومي كانوا يجمعون سجلات هاتفية لملايين الأمريكيين، مطلوب في الولايات المتحدة بتهم تجسّس وسرقة أسرار دولة، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 30 عاماً.
وردا على سؤال إذا كان سنودن يعتزم التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية، قال كوتشرينا إنّ موكله "سيتخذ القرار بنفسه".
وفي أغسطس/ آب، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّه "سيلقي نظرة" على إمكانية العفو عن سنودن.
وفي العام 2015، أطلقت منظمات عدة للدفاع عن الحريات حملة واسعة لدفع الرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما إلى العفو عن سنودن، لكنّ البيت الأبيض رفض الأمر.
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