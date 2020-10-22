فرنسا / بينهم قاصران، 7 أشخاص يمثلون أمام القضاء في قضيّة مقتل الأستاذ

يمثل اليوم، الأربعاء 21 أكتوبر 2020، سبعة أشخاص أمام قاضي تحقيق مختص في قضايا الإرهاب في قضية الإعتداء التي راح ضحيته أستاذ بقطع رأسه قرب باريس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي.



وقال المصدر إن الأشخاص السبعة هم قاصران، يشتبه بأنهما قبضا مبلغا ماليا من القاتل لقاء تزويده بمعلومات عن الضحية، ووالد تلميذة شن حملة ضد المدرّس، والداعية الإسلامي عبد الحكيم الصفريوي، وثلاثة أصدقاء للجاني يشتبه في أنهم أقلوه أو رافقوه حين إبتاع سلاحا.



وينظر المحققون بشكل خاص في رسائل تبادلها القاتل على واتساب مع أب تلميذة لمعرفة ما إذا كان قد تواطأ معه.



وكانت السلطات قد أخلت ليلة أمس الثلاثاء، سبيل تسعة أشخاص آخرين كانوا موقوفين على ذمّة هذه القضي .