أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 889 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 119420، في حين تم تسجيل 9 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 730 حالة.
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباءالكويتية (كونا) ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 126 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7976 حالة.
وأشار السند إلى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24ساعة الماضية بلغ 8045 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 857707 فحوصات.
وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 798 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 110714 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ملحوظ في عدد مصابي ووفيات كورونا في الكويت وتسجيل تسع وفيات و889 إصابة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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